1.Молоко содержит 6% сливок. Сколько потребуется молока, чтобы получить 12,6 кг сливок?   2. Бригада за смену изготовила 48 деталей при норме 40 деталей. На сколько процентов бригада перевыполнила план?   3. Отрезок увеличили н...

Математика
1.Молоко содержит 6% сливок. Сколько потребуется молока, чтобы получить 12,6 кг сливок?   2. Бригада за смену изготовила 48 деталей при норме 40 деталей. На сколько процентов бригада перевыполнила план?   3. Отрезок увеличили на 25%. На сколько процентов надо уменьшить новый отрезок, чтобы получить первоначальный?   4.В кафе завезли 40 кг конфет. Из них 36% - "Ласточка", а 24% - "Ромашка", а остальные - "Красный мак". Сколько килограммов "Красного мака" завезли в кафе?    
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.                12,6кг сливок ----------------6%                      хкг молоко ------------------100%  х=12,6*100:6= 210кг молока. 2.                 48дет---------------------х%                     40дет----------------------100%   х=48*100:40= 120%   120%-100%=на 20% перевыполнила. 4.  36+24=60%-составляют конфеты ласточка и ромашка.      100%-60%=40%-составляет красный мак.     40кг-------------100%      хкг -------------40% х=40*40:100= 16кг- "Красного мака" завезли в кафе
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