Решить неравенство : 3(1-х)-(2-х) меньше 5 Помогите,господа :3

Алгебра
Решить неравенство : 3(1-х)-(2-х) меньше 5 Помогите,господа :3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3(1-х)-(2-х)<5 3-3x-2+x<5 1-2x<5 -2х<5-1 -2х<4 х<-2
Гость:
3(1-х)-(2-х)<5  (3-3х)-(2-х)<5  3-3х-2+х<5  -2х+1<5 -2х<5-1 -2х<4 х<-2
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