сочинение на тему:"Стихотворение, котрое мне понравилось(А.А.Блок-"Россия" иС.А.Есенин-"Пугачев") Пожайлуста очень нужно до 23:00
Литература
сочинение на тему:"Стихотворение, котрое мне понравилось(А.А.Блок-"Россия" иС.А.Есенин-"Пугачев") Пожайлуста очень нужно до 23:00
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А.А.Блок "Россия" А.А Блок - явление в русской литературе исключительное. Трудно себе представить русскую литературу без поэзии Блока - с его свободным даром, трагическим мироощещением. Все творчество Блока посвящено Родине. Он писал: "Этой теме я сознательно и бесповоротно посвящаю жизнь". Цикл "Родина" - высшее поэтическое достижение поэта. Россия открылась ему тайной прошлого, "дебрями", "ведунами","заревом горящих сел", лоскутами лохмотий". Родина предстала не благолепной, а страшной, языческой, дряхлой и разбитой:Опять, как в годы золотые, Три стёртых треплются шлеи, И вязнут спицы росписные В расхлябанные колеи... Однако он говорит о ней с нежностью и нежной любовью. Её образ для него - образ женщины с "платом узорным до бровей". Бездорожье, серые избы, нагота природы - все это "прекрасные черты" Родины, вызывающие у него слезы любви.
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