Какое слово в ряду не является родственным другим словам 1) Мельница 2) Мелкий 3) Измельчить 4) Мелочь. Оч оч надо. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Русский язык
Какое слово в ряду не является родственным другим словам 1) Мельница 2) Мелкий 3) Измельчить 4) Мелочь. Оч оч надо. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово мельница не является родственным другим словам
Гость:
Мне кажется, что не является родственным слово- мелкий.Потому что измельчить и мельница родственны по признаку измельчения а мелочь им родственна как результат их работы.И они родстенны как один процесс.
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