Из города А в город Б, расстояние между которыми равно 205 километров выехал автобус. Через 15 минут навстречу ему выехал мотоциклист, и через час после выезда встретил автобус. Какова скорость мотоциклиста, если известно, что ...
Математика
Из города А в город Б, расстояние между которыми равно 205 километров выехал автобус. Через 15 минут навстречу ему выехал мотоциклист, и через час после выезда встретил автобус. Какова скорость мотоциклиста, если известно, что она на 20км/ч меньше скорости автобуса.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х км/ч - скорость автобуса, тогда (х-20) км/ч - скорость мотоцикла 15 мин = 1/4 часа=0,25 ч (0,25 ч*х км/ч) км - это расстояние проедет автобус до того, как выехал метоцикл х+(х-20) км/ч - скорость сокращения расстояния между автобусом и мотоциклом ((х+(х-20)) км/ч *1 ч) км - это расстояние они проехали до встречи отсюда получаем, что все расстояние= сумме расстояния, которое проехал автобус до встречи, и расстояния, которое они преодолели до встречи. 0,25х+(х+(х-20))*1=205 0,25х+2х-20=205 2,25х=205+20 2,25х=225 х=225:2,25 х=100 км/ч - скорость автобусаю 100-20=80 км/ч - скорость мотоцикла.
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