Дана схема превращений Li20--- больше X --- больше LiNO3.Напишите молекулярные упровления реакций,с помощью которых можно осуществить указанные превращения.Для третьего превращения составте сокращённое ионное уровнение реакций,

Химия

Дана схема превращений Li20--- больше X --- больше LiNO3.Напишите молекулярные упровления реакций,с помощью которых можно осуществить указанные превращения.Для третьего превращения составте сокращённое ионное уровнение реакций,

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