отец с сыном вышли на прогулку. у отца длина шага 30% больше, чем у сына, но зато сын за одно и то же время с отцом успевает сделать на 30% больше шагов.Кто быстрее пройдёт отец или сын?

Математика

отец с сыном вышли на прогулку. у отца длина шага 30% больше, чем у сына, но зато сын за одно и то же время с отцом успевает сделать на 30% больше шагов.Кто быстрее пройдёт отец или сын?

Автор: Гость