отец с сыном вышли на прогулку. у отца длина шага 30% больше, чем у сына, но зато сын за одно и то же время с отцом успевает сделать на 30% больше шагов.Кто быстрее пройдёт отец или сын?
Математика
отец с сыном вышли на прогулку. у отца длина шага 30% больше, чем у сына, но зато сын за одно и то же время с отцом успевает сделать на 30% больше шагов.Кто быстрее пройдёт отец или сын?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Допустим количество шагов отца х, тогда длина шага у 1,3 Значит количество шагов сына х 1,3, а длина шага у 1. х * у 1,3 = ху 1,3 2. у * х 1,3 = ух 1,3 От перестановки мест слагаемых сумма не меняется Значит придут вместе
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