Найдите поверхность шара с радиусом,равным 8 см
Геометрия
Найдите поверхность шара с радиусом,равным 8 см
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Площадь поверхности шара находится по формуле: S=4πr² S=4*3.14*8*8=803.84 см²
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