Твір на тему "Як українці святують Воскресіння Іс.Христа".будь-ласка

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Кожна українська родина святкує Великдень. Звичайно, обов'язково, щоб у цей день на столі були присутніми крашанки та пасхи. За народними віруваннями, ту писанку, яку ви отримали першою на Великдень, слід зберегти, оскільки вона має чарівну силу - зберігає від злого ока, може запобігти або й припинити пожежу. Народ вірить, що в тому разі, якщо всю службу вистоїш у церкві з крашанкою, усе уважно будет слухати й не почнеш при цьому дрімати, то ця крашанка матиме дуже довгий "термін придатності" - не зіпсується навіть через багато років. У деяких регіонах України в ніч перед святом не можна спати, це правило стосується і дітей, і літніх людей. Обов'язково потрібно в цю ніч попросити прощення у померлих родичів, пригадати їх добрим словом.