Какому из чисел равно произведение 0,2 * 0,00002 * 0,000002? 1)2*10^-6 2)8*10^-6 3)2*10^-12 4)8*10^-12
Математика
Какому из чисел равно произведение 0,2 * 0,00002 * 0,000002? 1)2*10^-6 2)8*10^-6 3)2*10^-12 4)8*10^-12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
попробуем-с это все умножаем и получаем: 0,000000000008 считаем кол-во нулей и получаем 4 ответ. и еще добавлю: это число можно представить как 8/1000000000000, т.е. 8/10^12, или 8*10^-12
Гость:
0,2 * 0,00002 * 0,000002 = 0,000000000008 4) 8*10^-12 = 0,000000000008 ОТВЕТ: 4!!!
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