сумма трех чисел равна 100 отношение второго числа к первому равного 5 а третьего к первому 2/3 найдите эти числа

Математика

сумма трех чисел равна 100 отношение второго числа к первому равного 5 а третьего к первому 2/3 найдите эти числа

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