сумма трех чисел равна 100 отношение второго числа к первому равного 5 а третьего к первому 2/3 найдите эти числа
Математика
сумма трех чисел равна 100 отношение второго числа к первому равного 5 а третьего к первому 2/3 найдите эти числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x1+x2+x3+x4=100 x2/x1=5 x3/x1=2/3 x1+x2+x3+x4=100 x2=5x1 x3=2x1/3 x1+5x1+(2x1/3)=100 (18x1+2x1)/3=100 20x1=300 x1=15 x2=5*15=75 x3=(2*15)/3=10
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