исследовать на выпуклость и точки перегиба y=x^4-2x ^2+5 ^-степень

Гость: Гость:

y = x^4 - 2x^2 + 5 y'' = 12x^2 - 4 y''=0 при [latex]x = +/-\frac{1}{\sqrt{3}}[/latex] + - + -----------.---------------.------------------> -1/sqrt(3) 1/sqrt(3) x При х [latex](-\infty;-\frac{1}{\sqrt{3}})\cup(\frac{1}{\sqrt{3}};+\infty)[/latex] график функции имеет выпуклость вниз. при x [latex](-\frac{1}{\sqrt{3}};\frac{1}{\sqrt{3}})[/latex] график функции имеет выпуклость вверх