C-4 ЕГЭ должен быть двойной ответ Дан параллелограмм ABCD, в котором AB=2, BC=3, меньше A=60. Окружность с центром в точке О касается биссектрисы угла D и двух сторон параллелограмма, исходящих из вершины одного его острого...

Геометрия

C-4 ЕГЭ должен быть двойной ответ Дан параллелограмм ABCD, в котором AB=2, BC=3, меньше A=60. Окружность с центром в точке О касается биссектрисы угла D и двух сторон параллелограмма, исходящих из вершины одного его острого угла. Найдите площадь четырехугольника AOBD.

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