ПОМОГИТЕ ПРИДУМАТЬ И РЕШИТЬ ЗАДАЧУ С ЦИФРАМИ!, НА НАХОЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО АРИФМИТИЧЕСКОГО ну к примеру: 1 число больше 2 на 100500 ну и так далее:) ЗАРАНЕЕ СПАСИБО

Математика
ПОМОГИТЕ ПРИДУМАТЬ И РЕШИТЬ ЗАДАЧУ С ЦИФРАМИ!, НА НАХОЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО АРИФМИТИЧЕСКОГО ну к примеру: 1 число больше 2 на 100500 ну и так далее:) ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Миша, Коля, и Петя были в походе. Подойдя к лесу, они решили сделать привал. У Миши было 2 пирожка, у Пети — 4 и у Коли _— 6. Все пирожки мальчики разделили поровну и съели. Сколько пирожков съел каждый?
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