ПОМОГИТЕ ПРИДУМАТЬ И РЕШИТЬ ЗАДАЧУ С ЦИФРАМИ!, НА НАХОЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО АРИФМИТИЧЕСКОГО ну к примеру: 1 число больше 2 на 100500 ну и так далее:) ЗАРАНЕЕ СПАСИБО

Гость: Гость:

Миша, Коля, и Петя были в походе. Подойдя к лесу, они решили сделать привал. У Миши было 2 пирожка, у Пети — 4 и у Коли _— 6. Все пирожки мальчики разделили поровну и съели. Сколько пирожков съел каждый?