Сочинение на тему " нужны ли в жизни сочувствия и сострадания"
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Сочинение на тему " нужны ли в жизни сочувствия и сострадания"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно нужны!Без них бы люди сейчас были уже мертвы.Мертвы потому что за мелкое хулиганство,например"Курил в машине"Могли бы посадить в тюрьму надолго,и человек бы не выдержал строжейшего поведения в тюрьме,его бы хлестали кнутом или даже хуже.Я даже себе предствавить не могу! Или например отличники были двоечниками.Например если бы ставили "2" а не "3 с минусом" то сейчас бы самые умные люди не дали бы нам таких величайших открытий!Потому что получил отличник случайно 2 и капут сразу же!А 3 с минусом чуток лучше. Если бы мамы не жалели нас когда ударились и совсем бы не помогла с раной,то самый лучший атлет сейчас бы лежал в койке и вспоминал о случившемся. И самое главное!Если бы человеку не помогали в учёбе и не жалели его когда что то не получалось,игре на гитаре,в конном спорте например,человек бы совершенно НИКОГДА не смог бы выучить это...
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