из куска проволоки длиной 60 см сделать каркас прямоугольного параллелепипеда с наибольшим объемом. V - ?
Математика
из куска проволоки длиной 60 см сделать каркас прямоугольного параллелепипеда с наибольшим объемом. V - ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сделать квадрат. [latex]\frac{60}{4}=15[/latex] [latex]15^{2}=225[/latex] (кв.см.)
Гость:
1) 60 см : 12 рёбер = 5 см длина 1 ребра V = 5 х 5 х 5 = 125 куб .см объём
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