из куска проволоки длиной 60 см сделать каркас прямоугольного параллелепипеда с наибольшим объемом. V - ?

Математика
из куска проволоки длиной 60 см сделать каркас прямоугольного параллелепипеда с наибольшим объемом. V - ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сделать квадрат.  [latex]\frac{60}{4}=15[/latex] [latex]15^{2}=225[/latex] (кв.см.)
Гость:
1) 60 см : 12 рёбер = 5 см длина 1 ребра V = 5 х 5 х 5 = 125 куб .см объём 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинение на тему " нужны ли в жизни сочувствия и сострадания"
Ответить
Химия
опыт. опредилите в какой из выданн пробирки находится вода , растворы гидроксида натрия и соляной кислоты. помогите, что нужно делать?
Ответить
Математика
составте интересную задачу по формуле "площадь круга 6 класс"
Ответить
Математика
Каким одним действием можно : а) уменьшить число в 10 раз; в 100 раз? б) уменьшить число в 100 раз; в 1000 раз?
Ответить
Физика
по наклонной плоскости с углом наклона 30градусов соскальзывает тело. Определите с каким ускорением оно соскальзывает, если коэффициент трения 0,1
Ответить