на какой высоте h от поверхности земли сила тяжести уменьшается вдвое

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F=A/r^2, где A-константа, а r- расстояние до цента Земли. Если сила уменьшилась в 2 раза, то: Fн=A/rн^2=F/2 (н-новая сила и новый радиус) => A/2r^2=A/rн^2 => rн=sqrt(2)r - это расстояние до центра земли - а расстояние до поверхности земли - h=rн-r=(sqrt(2)-1)r, r - радиус Земли