Почему фирмы,банки,государство заинтересованы в увеличении сбережений граждан?Приведи объяснения по каждому из названных участников экономической жизни.

География
Почему фирмы,банки,государство заинтересованы в увеличении сбережений граждан?Приведи объяснения по каждому из названных участников экономической жизни.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну как мне кажется фирмы  заинтересованы тем,что увеличение инвестиций  в фирму  увеличит её благосотояние итд ,а вот  насчет банков я неуверен по моему  для стабилизации экономического положения в стране и еще может просто побольше денег получить,государство вот заинтересовано  как мне кажется  в этом потому что   увеличивается государственный бюджет итп.  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
на какой высоте h от поверхности земли сила тяжести уменьшается вдвое
Ответить
Математика
из куска проволоки длиной 60 см сделать каркас прямоугольного параллелепипеда с наибольшим объемом. V - ?
Ответить
Русский язык
Сочинение на тему " нужны ли в жизни сочувствия и сострадания"
Ответить
Химия
опыт. опредилите в какой из выданн пробирки находится вода , растворы гидроксида натрия и соляной кислоты. помогите, что нужно делать?
Ответить
Математика
составте интересную задачу по формуле "площадь круга 6 класс"
Ответить