Почему фирмы,банки,государство заинтересованы в увеличении сбережений граждан?Приведи объяснения по каждому из названных участников экономической жизни.

Гость: Гость:

Ну как мне кажется фирмы заинтересованы тем,что увеличение инвестиций в фирму увеличит её благосотояние итд ,а вот насчет банков я неуверен по моему для стабилизации экономического положения в стране и еще может просто побольше денег получить,государство вот заинтересовано как мне кажется в этом потому что увеличивается государственный бюджет итп.