В санатории отдыхали мужчины и женщины.Мужчины составляли 40%всех отдыхающих.Какой процент всех отдыхающих составляю женщины?

Математика

В санатории отдыхали мужчины и женщины.Мужчины составляли 40%всех отдыхающих.Какой процент всех отдыхающих составляю женщины?

Автор: Гость