В санатории отдыхали мужчины и женщины.Мужчины составляли 40%всех отдыхающих.Какой процент всех отдыхающих составляю женщины?
Математика
В санатории отдыхали мужчины и женщины.Мужчины составляли 40%всех отдыхающих.Какой процент всех отдыхающих составляю женщины?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100-40=60%- составляют женьщины ответ: 60 %
Гость:
100% - это все отдыхающие 40% - составляют мужчины 100% - 40% = 60% - составляют женщины Ответ: 60% всех отдыхающих составляю женщины.
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