Срочно помогите гиа по физике!!! тЯЖЕЛЫЙ ЧЕМОДАН НЕОБХОДИМО ПЕРЕДВИНУТЬ В КУПЕ ВАГОНА ПО НАПРАВЛЕНИЮ К ЛАКОМАТИВУ Это будет сделать легче, если поезд в это время 1) стоит на месте у платформы;2) движется равномерно прямолинейно...
Физика
Срочно помогите гиа по физике!!! тЯЖЕЛЫЙ ЧЕМОДАН НЕОБХОДИМО ПЕРЕДВИНУТЬ В КУПЕ ВАГОНА ПО НАПРАВЛЕНИЮ К ЛАКОМАТИВУ Это будет сделать легче, если поезд в это время 1) стоит на месте у платформы;2) движется равномерно прямолинейно;3)ускоряется;4)тормозит...........Объясните почему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
тЯЖЕЛЫЙ ЧЕМОДАН НЕОБХОДИМО ПЕРЕДВИНУТЬ В КУПЕ ВАГОНА ПО НАПРАВЛЕНИЮ К ЛАКОМАТИВУ Это будет сделать легче, если поезд в это время 1) стоит на месте у платформы;2) движется равномерно прямолинейно;3)ускоряется;4)тормозит...........Объясните почему поезд движется, чемодан движется в нем с той же скоростью поезд начал тормозить, а чемодан по инерции хочет двигаться дальше, надо подтолкуть остальные варианты рассмотри самостоятельно Ответ 4)тормозит
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