ПОМОГИТЕ ПРИДУМАТЬ И РЕШИТЬ ЗАДАЧУ С ЦИФРАМИ!, НА НАХОЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО АРИФМИТИЧЕСКОГОну к примеру: 1 число больше 2 на 100500 ну и так далее:)ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Математика
ПОМОГИТЕ ПРИДУМАТЬ И РЕШИТЬ ЗАДАЧУ С ЦИФРАМИ!, НА НАХОЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО АРИФМИТИЧЕСКОГОну к примеру: 1 число больше 2 на 100500 ну и так далее:)ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
во время соревнований по художественной гимнастике за выступление с лентой судьи выставили гимнастке такие оценки 9,7 9,5 9,4 9,6 9,7 какой средний балл полученный гимнасткой в этом виде соревнований (9,5+9,7+9,4+9,6+9,4):5=47,9:5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Определить объем водорода ,который выделится при взаимодействии 50г 10% уксусной кислоты с магнием .
Математика
Математика
В санатории отдыхали мужчины и женщины.Мужчины составляли 40%всех отдыхающих.Какой процент всех отдыхающих составляю женщины?
Физика
Срочно помогите гиа по физике!!! тЯЖЕЛЫЙ ЧЕМОДАН НЕОБХОДИМО ПЕРЕДВИНУТЬ В КУПЕ ВАГОНА ПО НАПРАВЛЕНИЮ К ЛАКОМАТИВУ Это будет сделать легче, если пое...