ПОМОГИТЕ ПРИДУМАТЬ И РЕШИТЬ ЗАДАЧУ С ЦИФРАМИ!, НА НАХОЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО АРИФМИТИЧЕСКОГОну к примеру: 1 число больше 2 на 100500 ну и так далее:)ЗАРАНЕЕ СПАСИБО

Математика

ПОМОГИТЕ ПРИДУМАТЬ И РЕШИТЬ ЗАДАЧУ С ЦИФРАМИ!, НА НАХОЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО АРИФМИТИЧЕСКОГОну к примеру: 1 число больше 2 на 100500 ну и так далее:)ЗАРАНЕЕ СПАСИБО

Автор: Гость