Определить объем водорода ,который выделится при взаимодействии 50г 10% уксусной кислоты с магнием .
Химия
Определить объем водорода ,который выделится при взаимодействии 50г 10% уксусной кислоты с магнием .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 г х л 2Mg+2CH3COOH=2CH3COOMg+H2 m чистой уксусной кислоты=50*0,1=5г молярная масса уксусной кислоты равна 60. количество вещества 2 объем молярный водорода 22,4 л количество вещества 1 моль значит составляем пропорцию 5 х 120 22,4 отсюда х=0,93 л
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