Велосипедист доехал от озера до деревни и вернулся обратно,затратив на весь путь 1 час.От озера до деревни он ехал со скоростью 15 км/ч,а обратно со скоростью 10 км/ч.Чему равно расстояние от озера до деревни?

Алгебра

Велосипедист доехал от озера до деревни и вернулся обратно,затратив на весь путь 1 час.От озера до деревни он ехал со скоростью 15 км/ч,а обратно со скоростью 10 км/ч.Чему равно расстояние от озера до деревни?

Автор: Гость