Велосипедист доехал от озера до деревни и вернулся обратно,затратив на весь путь 1 час.От озера до деревни он ехал со скоростью 15 км/ч,а обратно со скоростью 10 км/ч.Чему равно расстояние от озера до деревни?
Алгебра
Велосипедист доехал от озера до деревни и вернулся обратно,затратив на весь путь 1 час.От озера до деревни он ехал со скоростью 15 км/ч,а обратно со скоростью 10 км/ч.Чему равно расстояние от озера до деревни?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть расстояние от О до Д х км. Время до деревни х/15 ч, время до озера х/10 ч. х/15+х/10=1 10х+15х=150 25х=150 х=150:25 х=6 км расстояние от О до Д
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ПОМОГИТЕ ПРИДУМАТЬ И РЕШИТЬ ЗАДАЧУ С ЦИФРАМИ!, НА НАХОЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО АРИФМИТИЧЕСКОГО ну к примеру: 1 число больше 2 на 100500 ну и так далее:) ЗАР...
Химия
Определить объем водорода ,который выделится при взаимодействии 50г 10% уксусной кислоты с магнием .
Математика
Математика
В санатории отдыхали мужчины и женщины.Мужчины составляли 40%всех отдыхающих.Какой процент всех отдыхающих составляю женщины?