ПОЖААААЛУЙСТА. СРОЧНО! 1. Дана смесь, состоящая из хлорида калия и сульфата железа(III). Проделайте опыты, при помощи которых можно определить хлорид-ионы Сl- и ионы Fе3+. Напишите уравнения соответствующих реакций в молекул...
Химия
ПОЖААААЛУЙСТА. СРОЧНО! 1. Дана смесь, состоящая из хлорида калия и сульфата железа(III). Проделайте опыты, при помощи которых можно определить хлорид-ионы Сl- и ионы Fе3+. Напишите уравнения соответствующих реакций в молекулярном, полном и сокращенном ионном виде. 2. Выданы вещества: кристаллогидрат сульфата меди(II), карбонат магния, гидроксид натрия, железо, соляная кислота, хлорид железа(III). Пользуясь этими веществами, получите:а) гидроксид железа (III);б) гидроксид магния;в) медь. Составьте уравнения реакций проделанных вами опытов в молекулярном, полном и сокращенном ионном виде.3. В трех пробирках даны кристаллические вещества без надписей:а) сульфат аммония;б) нитрат меди(III);в) хлорид железа(III). Опытным путем определите, какие вещества находятся в каждой ил пробирок. Составьте уравнения соответствующих реакций в молекулярном, полном и сокращенном ионном виде. 4. В пробирках даны твердые вещества. Определите, в какой пробирке находится каждое из веществ: а) сульфат натрия, сульфид натрия, сульфит натрии;б) карбонат калия, сульфат калин, хлорид аммония:в) сульфат аммония, сульфат алюминия, нитрат калия.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. KCl + AgNO3 = AgCl(в осадок) + KNO3 Fe2(SO4)3 + NaOH = Fe(OH)3(В осадок) + Na2SO4 3.(NH4)2SO4 + BaCl2 = BaSO4(в осадок) + 2NH4Cl SO4 +Ba = BaSO4(В осадок) Cu(NO3)3 + 3KOH = Cu(OH)3(в осадок) + 3KNO3 Cu + 3OH = Cu(OH)3(в осадок) FeCl3 + 3AgNO3 = Fe(NO3)3 + 3AgCl(в осадок) 3Cl + 3Ag = 3AgCl(в осадок) Не забудь расставить заряды в сокращенных!
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