ПОЖААААЛУЙСТА. СРОЧНО! 1. Дана смесь, состоящая из хлорида калия и сульфата железа(III). Проделайте опыты, при помощи которых можно определить хлорид-ионы Сl- и ионы Fе3+. Напишите уравнения соответствующих реакций в молекул...

Химия

ПОЖААААЛУЙСТА. СРОЧНО! 1. Дана смесь, состоящая из хлорида калия и сульфата железа(III). Проделайте опыты, при помощи которых можно определить хлорид-ионы Сl- и ионы Fе3+. Напишите уравнения соответствующих реакций в молекулярном, полном и сокращенном ионном виде. 2. Выданы вещества: кристаллогидрат сульфата меди(II), карбонат магния, гидроксид натрия, железо, соляная кислота, хлорид железа(III). Пользуясь этими веществами, получите:а) гидроксид железа (III);б) гидроксид магния;в) медь. Составьте уравнения реакций проделанных вами опытов в молекулярном, полном и сокращенном ионном виде.3. В трех пробирках даны кристаллические вещества без надписей:а) сульфат аммония;б) нитрат меди(III);в) хлорид железа(III). Опытным путем определите, какие вещества находятся в каждой ил пробирок. Составьте уравнения соответствующих реакций в молекулярном, полном и сокращенном ионном виде. 4. В пробирках даны твердые вещества. Определите, в какой пробирке находится каждое из веществ: а) сульфат натрия, сульфид натрия, сульфит натрии;б) карбонат калия, сульфат калин, хлорид аммония:в) сульфат аммония, сульфат алюминия, нитрат калия.

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