РЕБЯТА!!!СРОЧНО!!! Вопросы и задания к сказке: Васюткино озеро....: 1. Как заблудился Васютка? Что помогло Васютке выжить, выйти из леса? 2.Какое время странствий в лесу оказалось для Васютки самым трудным и почему? 3. Что вспо...

Гость: Гость:

1 Оставляя зарубки на деревьях и прохоря все глубже в лес он не смог отыскать эти зарубки. Личная сообразительность и младенческие наставления отца помогли васютве выйти из леса2холодные осенние дни,в это время было сложнее добывать еду и разводить кастер.3 "гре река там и люди"нужно лишь идти по течению.4 жители понятия не имели о существовании данного озераЮ васютка был первым кто его обнаружил.