Помогите пожалуйста,сколько стран входит в Южную(Латинскую)Америку? В интернете везде разное кол-во,а на карте вообще мало=(

Гость: Гость:

15 Аргентина Боливия Бразилия Венесуэла Гйана Колумбия Парагвай Перу Суринам Уругвай Фолклендские острова Гвиана (Франция) Чили Эквадор Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова(ЮГ И ЮСО это одно и то же)