Помогите пожалуйста,сколько стран входит в Южную(Латинскую)Америку? В интернете везде разное кол-во,а на карте вообще мало=(
Українська література
Помогите пожалуйста,сколько стран входит в Южную(Латинскую)Америку? В интернете везде разное кол-во,а на карте вообще мало=(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Бразилия 2)Аргентина 3)Чили 4)Боливия 5)Парагвай 6)Уругвай 7)Перу 8)Эквадор 9)Колумбия 10)Венесуэла 11)Гайана 12)Суринам 13)Гвиана Итого 13 стран
Гость:
15 Аргентина Боливия Бразилия Венесуэла Гйана Колумбия Парагвай Перу Суринам Уругвай Фолклендские острова Гвиана (Франция) Чили Эквадор Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова(ЮГ И ЮСО это одно и то же)
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