Составьте пары предложений так чтобы слова были разными частями речи и писались по-разному. (в) силу, (в) течение, (на) конец, (за) то , так (же) , (за) тем, (по) тому, (на) память , (в) начале, (в) продолжение, (в) пустую, (в)...
Русский язык
Составьте пары предложений так чтобы слова были разными частями речи и писались по-разному. (в) силу, (в) течение, (на) конец, (за) то , так (же) , (за) тем, (по) тому, (на) память , (в) начале, (в) продолжение, (в) пустую, (в) заключение, (и) так.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он молчал в течение часа. - В бурном течении реки угадывался ее своевольный нрав. Дед отложил дела на конец сентября. - Давал три бала ежегодно и промотался наконец. Мал золотник,зато дорог. - Петя спрятался за то дерево,в которое позапрошлый год ударила молния. На собрание пришли все,также те, которые больше всех возмущались. - Я выполнил эту работу так же хорошо, как и всегда. Затем отец встал и молча вышел из дому. - Наш дом находится за тем поворотом. На память о нашей встрече гостю вручили книгу. - Он долго читал стихи напамять. В начале лета случилось это событие.- Вначале учитель объяснял новую тему. В продолжение всего дня он не находил себе места.-Главные события повести ищи в продожении событий. Он вошел в пустую комнату. - Все было впустую. В заключение концерт закончился под бурные аплодисменты. - Брат находится в заключении. Раз,два, три и так далее...Итак, дело принимало непростой оборот
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