На окружности с центром О отмечены точки А и В так, что угол АОВ прямой.Отрезок ВС-диаметр окружности. Докажите, что хорды АВ и АС равны
Геометрия
На окружности с центром О отмечены точки А и В так, что угол АОВ прямой.Отрезок ВС-диаметр окружности. Докажите, что хорды АВ и АС равны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольник АСО=треугольнику АВО по первому принаку( т.к АО -общая, угол АОВ=углу АОС,а СО=ОВ=радиусу) В равных треугольниках соответстующие элементы равны.Следовательно,АВ=АС
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В саду собрали 84 ц яблок,их было в 2 раза больше чем груш.третью часть всех этих фруктов уложили в ящики по 14 кг в каждый.Сколько для этого потре...
Русский язык
Составьте пары предложений так чтобы слова были разными частями речи и писались по-разному. (в) силу, (в) течение, (на) конец, (за) то , так (же) ,...
Українська література
Помогите пожалуйста,сколько стран входит в Южную(Латинскую)Америку? В интернете везде разное кол-во,а на карте вообще мало=(
Химия
ПОЖААААЛУЙСТА. СРОЧНО! 1. Дана смесь, состоящая из хлорида калия и сульфата железа(III). Проделайте опыты, при помощи которых можно определить х...