На окружности с центром О отмечены точки А и В так, что угол АОВ прямой.Отрезок ВС-диаметр окружности. Докажите, что хорды АВ и АС равны

Геометрия

На окружности с центром О отмечены точки А и В так, что угол АОВ прямой.Отрезок ВС-диаметр окружности. Докажите, что хорды АВ и АС равны

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