Парные хромосомы . каждая из которых достаётся организму от одного из родителей

Биология
Парные хромосомы . каждая из которых достаётся организму от одного из родителей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Парные хромосомы, каждая из которых достаётся организму от одного из родителей ГОМОЛОГИЧНЫЕ
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