Парные хромосомы . каждая из которых достаётся организму от одного из родителей
Биология
Парные хромосомы . каждая из которых достаётся организму от одного из родителей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Парные хромосомы, каждая из которых достаётся организму от одного из родителей ГОМОЛОГИЧНЫЕ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
помогите пожалуйста ! Постройте окружность данного радиуса, проходящую через две данные точки.(желательно чертеж!!!)
Геометрия
На окружности с центром О отмечены точки А и В так, что угол АОВ прямой.Отрезок ВС-диаметр окружности. Докажите, что хорды АВ и АС равны
Математика
В саду собрали 84 ц яблок,их было в 2 раза больше чем груш.третью часть всех этих фруктов уложили в ящики по 14 кг в каждый.Сколько для этого потре...