Два велосипедиста отправились одновременно навстречу друг другу из пунктов,расстояние между которыми 60 км,и встретились через 2 часа.Определите скорость каждого велосипедиста,если у одного она на 2 км/ч больше,чем у другого.

Алгебра

Два велосипедиста отправились одновременно навстречу друг другу из пунктов,расстояние между которыми 60 км,и встретились через 2 часа.Определите скорость каждого велосипедиста,если у одного она на 2 км/ч больше,чем у другого.

Автор: Гость