Два велосипедиста отправились одновременно навстречу друг другу из пунктов,расстояние между которыми 60 км,и встретились через 2 часа.Определите скорость каждого велосипедиста,если у одного она на 2 км/ч больше,чем у другого.

Алгебра
Два велосипедиста отправились одновременно навстречу друг другу из пунктов,расстояние между которыми 60 км,и встретились через 2 часа.Определите скорость каждого велосипедиста,если у одного она на 2 км/ч больше,чем у другого.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х- скорость одного х+2- скорость второго х+х+2=60/2 2х+2=30 2х=30-2 2х=28 х=28/2 х=14 14 км/ч- скорость одного 14+2=16км/ч- скорость второго 
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