нужен перевод этого текста чтоб можно было понять смысл ани просто в переводчике Birthdays Ogden Nash My birthdays take so long to start, They come along a year apart. It's worse than waiting for a bus; I fear 1 used to fret an...

Английский язык

нужен перевод этого текста чтоб можно было понять смысл ани просто в переводчике Birthdays Ogden Nash My birthdays take so long to start, They come along a year apart. It's worse than waiting for a bus; I fear 1 used to fret and fuss, But now, when by impatience vexed, Between one birthday and the next, 1 think of all that I have seen That keeps on happening in between. The songs I've heard, the things I've done, Make my un-birthdays not so un-.

