Один автомат упаковывает в минуту на 2 пачки печенья больше,чем второй.Первый автомат работал 10 мин,а второй-20 мин.Всего за это время было упаковано 320 пачек печенья.Сколько пачек в минуту упаковывает каждый автомат?
Алгебра
Один автомат упаковывает в минуту на 2 пачки печенья больше,чем второй.Первый автомат работал 10 мин,а второй-20 мин.Всего за это время было упаковано 320 пачек печенья.Сколько пачек в минуту упаковывает каждый автомат?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х- первый автомат упаковывает за 1 мин х-2 второй 10*х+20*(х-2)=320 10х+20х-40=320 10х+20х=320+40 30х=360 х=360/30 х=12 12п- упаковываео один 12-2=10п- второй
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