Один автомат упаковывает в минуту на 2 пачки печенья больше,чем второй.Первый автомат работал 10 мин,а второй-20 мин.Всего за это время было упаковано 320 пачек печенья.Сколько пачек в минуту упаковывает каждый автомат?

Алгебра

Один автомат упаковывает в минуту на 2 пачки печенья больше,чем второй.Первый автомат работал 10 мин,а второй-20 мин.Всего за это время было упаковано 320 пачек печенья.Сколько пачек в минуту упаковывает каждый автомат?

Автор: Гость