лошадь съедает копну сена за 2 суток,корова за 3 суток ,а овца за 6 суток.За сколько суток они съедят копну сена вместе?
Математика
лошадь съедает копну сена за 2 суток,корова за 3 суток ,а овца за 6 суток.За сколько суток они съедят копну сена вместе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все вместе они съедят копну за 1 день. Так как 1/2+1/6+1/3 = 1
Гость:
лошадь съедает за 2 суток------1/2 корова за 3 суток------------------1/3 овца за 6 суток---------------------1/6 1/2+1/3+1/6= 1 за сутки------ они съедят копну сена вместе. или Разделим копну на 6 одинаковых частей. За сутки лошадь съест 3 части, корова – 2части, а овца – 1 часть.
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