Пожалуйста помогите Человек тянет санки массой 8кг с силой 100Н за верёвку под углом в 30градусов к горизонту коэф. трения равен 0,1. Определите ускорение с которым тянут санки
Физика
Пожалуйста помогите Человек тянет санки массой 8кг с силой 100Н за верёвку под углом в 30градусов к горизонту коэф. трения равен 0,1. Определите ускорение с которым тянут санки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a=(F(горизонт)-F(трения))/m=(F*cos(a)-(m*g-F(вертик))*k)/m=[F*cos(a)+F*sin(a)*k]/m-g*k=F(cos(a)+sin(a)*k)/m-g*k=100Н*(cos(30)+0,1sin(30))/8кг-0,1*9,8м/с^2=10,5м/с^2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите все натуральные значения а , при которых корень уравнения ( а - 1 ) у = 12 является натуральным числом.
География
Экономисты выделяют обязательные и произвольные расходы семьи,отдельного человека.Объясните,почему это разделение является весьма условным.
География
подумайте над проблемой: может ли человек изменить свой социальный статус,если он его не устраивает? каким образом?