Пожалуйста помогите Человек тянет санки массой 8кг с силой 100Н за верёвку под углом в 30градусов к горизонту коэф. трения равен 0,1. Определите ускорение с которым тянут санки

Физика

Пожалуйста помогите Человек тянет санки массой 8кг с силой 100Н за верёвку под углом в 30градусов к горизонту коэф. трения равен 0,1. Определите ускорение с которым тянут санки

Автор: Гость