Экономисты выделяют обязательные и произвольные расходы семьи,отдельного человека.Объясните,почему это разделение является весьма условным.
География
Экономисты выделяют обязательные и произвольные расходы семьи,отдельного человека.Объясните,почему это разделение является весьма условным.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
обязательные - расходы на квартиру, на еду и т.д. произвольные - расходы "на скорую руку" или те, которые мы не планируем. каждый месяц например мы тратим разное количество денег на обязательные расходы и произвольные. наши расходы также зависят и от времени году. так что можно сказать, мы планируем, а время решает :)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
подумайте над проблемой: может ли человек изменить свой социальный статус,если он его не устраивает? каким образом?
Алгебра
Один автомат упаковывает в минуту на 2 пачки печенья больше,чем второй.Первый автомат работал 10 мин,а второй-20 мин.Всего за это время было упаков...
Алгебра
Помогите пожалуста!!!Решите с помощью уравнения: Машинистка должна была выполнить набор рукописи на компьюторе за 6 дней.Однако она набирала кажды...