Экономисты выделяют обязательные и произвольные расходы семьи,отдельного человека.Объясните,почему это разделение является весьма условным.

Гость: Гость:

обязательные - расходы на квартиру, на еду и т.д. произвольные - расходы "на скорую руку" или те, которые мы не планируем. каждый месяц например мы тратим разное количество денег на обязательные расходы и произвольные. наши расходы также зависят и от времени году. так что можно сказать, мы планируем, а время решает :)