Найдите все натуральные значения а , при которых корень уравнения ( а - 1 ) у = 12 является натуральным числом.
Математика
Найдите все натуральные значения а , при которых корень уравнения ( а - 1 ) у = 12 является натуральным числом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При a=7 и 3. Примеры (7-1)y=12 (3-1)y=12 6y=12 2y=12 y=12:6 y=12:2 y= 2 y=6 Всё очень легко и просто!
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