Найдите все натуральные значения а , при которых корень уравнения ( а - 1 ) у = 12 является натуральным числом.

Математика
Найдите все натуральные значения а , при которых корень уравнения ( а - 1 ) у = 12 является натуральным числом.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При a=7 и 3. Примеры (7-1)y=12        (3-1)y=12                                    6y=12             2y=12                                    y=12:6            y=12:2                                    y= 2                y=6 Всё очень легко и просто!  
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