найдите сумму пекрвых четырнадцати членов арифметической прогрессии 30;28;26;

Алгебра
найдите сумму пекрвых четырнадцати членов арифметической прогрессии 30;28;26;
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
используем вторую формулу суммы арифметической прогресии  S₉₊₅=(2*30+(-2)*(14-1)*14)/2  S₉₊₅ =(34*14)/2 отсюда сумма первых четырнадцати членов арифметической прогресии будет равна  238.  
Гость:
a1=30  d=a2-a1=28-30=-2 a14=a1+13d=30+13*(-2)=30-26=4 S14=(a1+a(n))*2)/2=(30+4)*2)/2=476/2=238
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