найдите сумму пекрвых четырнадцати членов арифметической прогрессии 30;28;26;
Алгебра
найдите сумму пекрвых четырнадцати членов арифметической прогрессии 30;28;26;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
используем вторую формулу суммы арифметической прогресии S₉₊₅=(2*30+(-2)*(14-1)*14)/2 S₉₊₅ =(34*14)/2 отсюда сумма первых четырнадцати членов арифметической прогресии будет равна 238.
Гость:
a1=30 d=a2-a1=28-30=-2 a14=a1+13d=30+13*(-2)=30-26=4 S14=(a1+a(n))*2)/2=(30+4)*2)/2=476/2=238
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