В треугольнике АВС (угол С = 90 градусов), АС = 5 см, ВС = 5√3 см. Найдите угол В и гипотенузу АВ
Геометрия
В треугольнике АВС (угол С = 90 градусов), АС = 5 см, ВС = 5√3 см. Найдите угол В и гипотенузу АВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По теореме Пифагора можно найти гипотенузу AB в квадрате= AC в квадрате+ BC в квадрате AB в квадрате=5 в квадрате+5 корней из 3 в квадрате АВ в квадрате= 25+15 АВ в квадрате=40 АВ=квадратному корню из 40
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