за 8 мин  самолёт пролетел 96 км сколько  километров  пути  он  пролетит  за  40  мин,если его скорость  увеличится  на 2 км мин 

Математика
за 8 мин  самолёт пролетел 96 км сколько  километров  пути  он  пролетит  за  40  мин,если его скорость  увеличится  на 2 км мин 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
v=96:8=12км в минуту S=(12+2)*40=560км
Гость:
Сначала найдём скорость самолёта за 96 км 1)96:8=12(км/мин)-скорость самолёта 2)12+2=14(км/мин)-после увеличения 3)14*40=560(км) Ответ: 560 км
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