за 8 мин самолёт пролетел 96 км сколько километров пути он пролетит за 40 мин,если его скорость увеличится на 2 км мин

Математика

за 8 мин самолёт пролетел 96 км сколько километров пути он пролетит за 40 мин,если его скорость увеличится на 2 км мин

Автор: Гость