([x^{2}-1)cosx+(x-1)^{2}sinx] найти производную

Алгебра
([x^{2}-1)cosx+(x-1)^{2}sinx] найти производную
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
([x^{2}-1)cosx+(x-1)^{2}sinx]= cosx^{3}+(х^{2}-2х+1)sinx= cosx^{3}+sinx^{3}-2sinx^{3}+ sinx= -sinx^{3}+cosx^{3} -2cosx^{3}+cosx= -sinx^{3} -  cosx^{3}+cosx
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