Сторона основания правильной шестиугольной призмы равна 4 см, а высота-√3см. Найдите объем призмы.
Геометрия
Сторона основания правильной шестиугольной призмы равна 4 см, а высота-√3см. Найдите объем призмы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Площадь призмы равна V= S осн*Н. 2) В основании прав. шестиуг. призмы лежит прав. шестиуг-к и его площадь ра вна шести площадям равносторонних тр-ков : S осн = 6* а^2*√3 /4 = 6* 4^2*√3 /4 = 24* √3 (куб.см) 3) Тогда V = 24* √3* √3 = 72 (куб.см) Ответ: 72 (куб.см).
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