для полного растворения 0,05 моль оксида меди (2) использовано 300 г раствора серной кислоты. определите массовую долю сульфата меди (2) в полученном растворе
Химия
для полного растворения 0,05 моль оксида меди (2) использовано 300 г раствора серной кислоты. определите массовую долю сульфата меди (2) в полученном растворе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,05 300г х CuO+H2SO4=CuSO4+H2O m(CuO)= 80*0,05=4г значит масса раствора будет равна 304 г (300+4=304) теперь найдем массу сульфата меди.так как серной кислоты в избытке, то расчет ведем по оксиду меди. значит сульфата тоже 0,05 моль. m=0,05*160=8 г чтобы найти массовую долю нужно разделить массу вещества на массу раствора. то есть 8/304=2,6%
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