ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!!!!!! Длина комнаты прямоугольной формы 60дм,ширина 30дм,а высота стен 25 дм. Обоями оклеили площадь в 2 раза больше отсавшейся .Какую площадь стен осталось оклеить? СПАСИБО!
Математика
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!!!!!! Длина комнаты прямоугольной формы 60дм,ширина 30дм,а высота стен 25 дм. Обоями оклеили площадь в 2 раза больше отсавшейся .Какую площадь стен осталось оклеить? СПАСИБО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина комнаты прямоугольной формы 60дм,ширина 30дм,а высота стен 25 дм. Чтобы найти весь объем комнаты, нужно умножить длину(60 дм), ширину(30 дм) и высоту(25 дм) : 30*25*60=45 000 дм^3 - весь объем комнаты 2+1 = 3 ч- столько частей оклеиваемой поверхности Затем весь объем комнаты делим на количество частей оклеиваемой поверхности(3 ч) : 45000/3=15 000 дм^3 - осталось оклеить. Ответ: 15 000 дм^3
Гость:
2*(60*25)+2*(30*25)=3000+1500 =4500 кв.дм- оклеиваемая поверхность стен 2+1=3ч- столько чсатей оклеиваемой поверхности 4500/3=1500кв.дм - остлось оклеить 1500*2=3000 кв.дм- оклеили
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