Число 48 представьте в виде суммы трех положительных слагаемых, таким образом , чтобы два из них были равны между собой, а произведение всех слагаемых было наибольшим.
Алгебра
Число 48 представьте в виде суммы трех положительных слагаемых, таким образом , чтобы два из них были равны между собой, а произведение всех слагаемых было наибольшим.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a+b+c=48 a=b 2b+c=48 c=48-2b 2bc 2b(48-2b)=96b-4b^2 f=96b-4b^2=-4b^2+96b найдем производную = -8b+96 -8b+96=0 b=12 подставим значение b и получим c=48-24=24 а так как по условию a=b то a=12
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