Число 48 представьте в виде суммы трех положительных слагаемых, таким образом , чтобы два из них были равны между собой, а произведение всех слагаемых было наибольшим.

Алгебра

Число 48 представьте в виде суммы трех положительных слагаемых, таким образом , чтобы два из них были равны между собой, а произведение всех слагаемых было наибольшим.

Автор: Гость