Напишите 3 предложения с простыми предлогами и 3 предложения со сложными предлогами(Например : вокруг)
Русский язык
Напишите 3 предложения с простыми предлогами и 3 предложения со сложными предлогами(Например : вокруг)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На улице стояла хорошая погода. Учитель отменил занятия в школе. На углу стоял большой дом. Несмотря на плохую погоду, туристы отправились в путь. Они говорили насчет поездки. Мама оставила работу, вследствие болезни сына. Но только эти предлоги называются не простые и сложные, а производные и непроизводные.
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