доберіть значення до фразеологізму не сіло не впало
Қазақ тiлi
доберіть значення до фразеологізму не сіло не впало
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 значения не зруки. одним духом
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Число 48 представьте в виде суммы трех положительных слагаемых, таким образом , чтобы два из них были равны между собой, а произведение всех слага...
Русский язык
Напишите 3 предложения с простыми предлогами и 3 предложения со сложными предлогами(Например : вокруг)
Геометрия
Докажите,что при повороте вокруг своего центра на 75 гр правильный двадцатичетырехугольник отображается на себя. Вроде отобразиться, там на треугол...
Математика
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!!!!!! Длина комнаты прямоугольной формы 60дм,ширина 30дм,а высота стен 25 дм. Обоями оклеили площадь в 2 раза больше отсавше...
Математика