найти грамматическую основу в предложении Это хорошо,разумеется,что ты не падаешь духом
Русский язык
найти грамматическую основу в предложении Это хорошо,разумеется,что ты не падаешь духом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ты-подлежащее падаешь-сказуемое)
Гость:
здесь две грамматические основы. 1)это-местоимение, подлежащее хорошо - кр.прил, сказуемое 2) ты - местоимение, подлежащее не падаешь - глагол с частицей, сказуемое
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