решитье сисиему система y-x=20 2x-15y=-1
Алгебра
решитье сисиему система y-x=20 2x-15y=-1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у-х=20 2х-15у=-1 у=20+х 2х-15(20+х)=-1 у=20+х 2х-300-15х=-1 у=20+х -13х=299 у=20+х х= -23 у=20-23 х=-23 у=-3 х=-23 Везде ставишь системы
Гость:
выразим у через х у-х=20 2х-15у=-1 у=20+х 2х-15(20+х)=-1 у=20+х 2х-300-15х=-1 у=20+х -13х=299 у=20+х х= -23 у=20-23 х=-23 ответ у=-3: х=-23
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