решитье сисиему система y-x=20              2x-15y=-1 

Алгебра
решитье сисиему система y-x=20              2x-15y=-1 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у-х=20 2х-15у=-1   у=20+х 2х-15(20+х)=-1   у=20+х 2х-300-15х=-1   у=20+х -13х=299   у=20+х х= -23   у=20-23 х=-23   у=-3 х=-23   Везде ставишь системы
Гость:
 выразим у через х у-х=20 2х-15у=-1   у=20+х 2х-15(20+х)=-1     у=20+х 2х-300-15х=-1   у=20+х -13х=299   у=20+х х= -23   у=20-23 х=-23   ответ у=-3:   х=-23          
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