♥Многоуважаемые друзья!!!♥ я ПРОШУ Вас решить данную задачю!!!!! 1)На сбор 1800 бонусов первый геймер тратит времени на 6 мин меньше,чем второй.Сколько бонусов в мин собирает второй геймер,если первый собирает на 10 бонусо...

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♥Многоуважаемые друзья!!!♥ я ПРОШУ Вас решить данную задачю!!!!! 1)На сбор 1800 бонусов первый геймер тратит времени на 6 мин меньше,чем второй.Сколько бонусов в мин собирает второй геймер,если первый собирает на 10 бонусов в мин больше? ♥Я прошу ВСЕХ (кто может) помочь с этой (для меня) трудной задачей!!!♥ P.S вознагрождение : 1.выбор лучшего ответа 2.звезды 3.спасибо Спасибо за понимание!!!

Автор: Гость