♥Многоуважаемые друзья!!!♥ я ПРОШУ Вас решить данную задачю!!!!! 1)На сбор 1800 бонусов первый геймер тратит времени на 6 мин меньше,чем второй.Сколько бонусов в мин собирает второй геймер,если первый собирает на 10 бонусо...
Алгебра
♥Многоуважаемые друзья!!!♥ я ПРОШУ Вас решить данную задачю!!!!! 1)На сбор 1800 бонусов первый геймер тратит времени на 6 мин меньше,чем второй.Сколько бонусов в мин собирает второй геймер,если первый собирает на 10 бонусов в мин больше? ♥Я прошу ВСЕХ (кто может) помочь с этой (для меня) трудной задачей!!!♥ P.S вознагрождение : 1.выбор лучшего ответа 2.звезды 3.спасибо Спасибо за понимание!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х б/мин - собирает второй геймер, х+10 б/мин - собирает второй геймер, 1800/х мин - тратит второй геймер на сбор 1800 бонусов, 1800/(х+10) мин - тратит первый геймер на сбор 1800 бонусов, 1800/х-1800/(х+10)=6, 300(х+10)-300х=х(х+10), 300х+3000-300х=x^2+10x, x^2+10x-3000=0, D=12100, x1=-60<0, x2=50. 50мин.
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