Диагональ АС прямоугольника АБСД равна 4 см и составляет с стороной АД угол в 35 градусов.Найти площадь прямоугольика
Геометрия
Диагональ АС прямоугольника АБСД равна 4 см и составляет с стороной АД угол в 35 градусов.Найти площадь прямоугольика
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