Диагональ АС прямоугольника АБСД равна 4 см и составляет с стороной АД угол в 35 градусов.Найти площадь прямоугольика

Геометрия
Диагональ АС прямоугольника АБСД равна 4 см и составляет с стороной АД угол в 35 градусов.Найти площадь прямоугольика
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
 ♥Многоуважаемые друзья!!!♥  я ПРОШУ Вас решить данную задачю!!!!!   1)На сбор 1800 бонусов первый геймер тратит времени на 6 мин меньше,чем второй...
Ответить
Русский язык
1.летят перелётные птицы. летят песни над селом. 2.лёгкие облака плывут по небу. по озеру плывут красавцы лебеди .3. на осине листья тихо шептались...
Ответить
Русский язык
найти грамматическую основу в предложении Это хорошо,разумеется,что ты не падаешь духом
Ответить
Қазақ тiлi
доберіть значення до фразеологізму не сіло не впало
Ответить
Алгебра
Число 48 представьте  в виде суммы трех положительных слагаемых, таким образом , чтобы два из них были равны между собой, а произведение всех слага...
Ответить